Назначен руководитель Управления социального благосостояния города Алматы

Им стала Рахат Шимашева.

Руководителем Управления социального благосостояния города Алматы стала Рахат Шимашева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на представителя акимата Тимур Базарбаев.

Свою трудовую деятельность начала в качестве учителя в средней школе №62 города Алматы. В разные годы работала в системе городского образования, в том числе руководителем Управления образования мегаполиса. Последние два года возглавляла Управление по развитию языков города Алматы.

Среди задач, поставленных перед новым руководителем управления, можно выделить такие направления, как снижение безработицы, создание социальных лифтов, безбарьерной среды для лиц с особыми потребностями. Кроме того, необходимо усилить работу по развитию партнерства с НПО и реализации социальных проектов, а также повышения прозрачности и качества оказания государственных услуг.

Стоит отметить, что ранее аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отказаться от ряда неприоритетных расходов и уже на ежегодной отчетной встрече с населением представил городскую программу по комплексной поддержке малообеспеченных многодетных семей. Так, по 7 направлениям программы "Бақытты отбасы" разработаны 13 конкретных мер, в том числе льготная ипотека, стипендии и бесплатные детские сады, переобучение и трудоустройство, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета.

Уже в ближайшее время в Алматы будет создан городской Центр для многодетных матерей, где по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологические консультации, реабилитационная помощь. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери.

Будет запущена специальная социальная жилищная программа "Бақытты отбасы". Первоначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка - 2% на 18 лет. Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн. тенге.

Кроме того, для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второго ребенка, детский сад станет бесплатным. Отличникам учебы из малообеспеченных семей будут выплачиваться стипендии. Это будет стимулировать стремление к знаниям. Студентам университетов и колледжей – по 10 тысяч в месяц, школьникам – по 5 тысяч тенге.

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