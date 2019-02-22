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Факт взяточничества выявлен в Управлении полиции Актобе

Трое полицейских подозреваются в получении взятки в размере 300 тыс. тенге.

Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 15:40

Во взяточничестве подозреваются должностные лица Управления полиции Актобе. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель АДГСПК РК Жанна Бастарова, передает Zakon.kz.

- Департаментом национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области установлен факт взяточничества заместителем начальника городского отдела полиции №2 Астанинского района УП Актобе по оперативной работе (майор полиции), старшим оперуполномоченным (капитан полиции) и оперуполномоченным (старший лейтенант полиции) этого же отдела, - сообшила Бастарова.

Они подозреваются в том, что в группе лиц по предварительному сговору получили взятку в сумме 300 тыс. тенге от мужчины за непривлечение к уголовной ответственности его сына.

14 февраля в связи с полным признанием вины один оперуполномоченный был помещен под домашний арест, в отношении другого оперуполномоченного мера пресечения не применялась.

- В отношении заместителя начальника избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается, - резюмировала представитель АДГСПК.


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