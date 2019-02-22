Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Водитель сбил ребенка на "зебре" и уехал с места ДТП в Астане

Задержать его удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Фото : Департамент полиции Алматы22 февраля 2019, 15:50

Водитель автомобиля сбил девочку, переходившую дорогу по всем правилам, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, днем 21 февраля водитель автомашины марки "Wolksvagen" на пересечении улиц Сатпаева - Петрова допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть в установленном месте на зеленый сигнал светофора и скрылся с места происшествия. В результате данного ДТП 9-летняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

– При проведении комплекса розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения по "горячим следам" установили и задержали водителя автомобиля Wolksvagen. Проводится дознание. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение в отношении водителя. Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку, - прокомментировали в Департаменте полиции.

Стражи порядка призывают водителей, в случае совершения ДТП, не уезжать с места случившегося.

–Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, помогают не только зафиксировать правонарушение, но и оперативно задержать нарушителя, скрывшегося с места происшествия. Если автомобилист покидает место ДТП, то ему может грозить серьезное наказание, - пояснили полицейские.

За прошлый год, благодаря камерам видеонаблюдения выявлено около 70 тысяч административных правонарушений и раскрыто более тысячи уголовных правонарушений.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты