Водитель сбил ребенка на "зебре" и уехал с места ДТП в Астане

Задержать его удалось с помощью камер видеонаблюдения.

Водитель автомобиля сбил девочку, переходившую дорогу по всем правилам, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, днем 21 февраля водитель автомашины марки "Wolksvagen" на пересечении улиц Сатпаева - Петрова допустил наезд на несовершеннолетнюю, которая переходила проезжую часть в установленном месте на зеленый сигнал светофора и скрылся с места происшествия. В результате данного ДТП 9-летняя девочка с телесными повреждениями была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

– При проведении комплекса розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения по "горячим следам" установили и задержали водителя автомобиля Wolksvagen. Проводится дознание. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатом которой будет принято процессуальное решение в отношении водителя. Автомашина водворена на коммунальную штрафную стоянку, - прокомментировали в Департаменте полиции.

Стражи порядка призывают водителей, в случае совершения ДТП, не уезжать с места случившегося.

–Камеры видеонаблюдения, установленные на улицах города, помогают не только зафиксировать правонарушение, но и оперативно задержать нарушителя, скрывшегося с места происшествия. Если автомобилист покидает место ДТП, то ему может грозить серьезное наказание, - пояснили полицейские.

За прошлый год, благодаря камерам видеонаблюдения выявлено около 70 тысяч административных правонарушений и раскрыто более тысячи уголовных правонарушений.

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