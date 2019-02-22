Как Касым-Жомарт Токаев отреагировал на отставку правительства
Сенат внесет коррективы в работу.
Фото : Хабар 2422 февраля 2019, 16:28
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев назвал своевременным решение Президента РК отправить правительство в отставку, передает Zakon.kz.
- Решение Президента об отставке Правительства своевременное. Ситуация в Казахстане вступила в новую реальность, что потребовало нового подхода к решению социально-экономических задач, - написал в своем twitter Токаев.
Он также добавил, что сенат внесет коррективы в работу.
21 февраля глава государства Нурсултан Назарбаев подписал указ об отставке правительства. По словам главы государства правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики.
Все новости по теме читайте здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4959201-82671c20b95ff10edca0ea412903ebea
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...