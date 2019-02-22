Политолог о распространяемом списке возможных назначений в правительстве: Наивно

Механизм принятия кадровых решений исключает возможность осведомленности широкого круга лиц о полной картине - Калиев.

Политолог Талгат Калиев высказал свое мнение по поводу возможных грядущих назначений в правительстве РК, передает Zakon.kz.

- В мессенджерах активно рассылается "шорт-лист" предполагаемых назначений, охватывающий все уровни власти. Верить этому наивно и безграмотно. Механизм принятия кадровых решений исключает возможность осведомленности широкого круга лиц о полной картине. Каждый владеет лишь тем пазлом, который находится в зоне его ответственности. А те немногие, которые владеют максимальным объемом информации, давно научились обеспечивать режим ее нераспространения. Поскольку источник серьезной утечки выявить несложно, - написал в своем телеграмм-канале Калиев.

По его словам, можно лишь предполагать и прогнозировать, оценивая степень вероятности событий и шансы каждого из претендентов.

- Вероятно, новые задачи потребуют новых подходов. Это позволяет не исключать изменений в структуре Правительства. В особенности, в блоках, подвергнутых наибольшей критике. Министерство национальной экономики может быть разделено на минэкономики и регионального или инфраструктурного развития, ответственного за развитие инфраструктуры качества жизни по новым региональным стандартам. Министерство образования и науки могут разделить на министерство просвещения и министерство науки, к которому могут быть переданы и вопросы инноваций, - написал политолог.

По его словам, Министерству иностранных дел можно усилить функционал передачей каких-то нацкомпаний или институтов развития, гармонизирующих процесс привлечения инвестиций. А из Министерства энергетики могут вывести вопросы экологии в отдельное ведомство.

- Кто уйдет? Проще предположить, кто останется. Наибольшие шансы у министров, работающих меньше года. То есть, у Тургумбаева, Атамкулова, Жумагалиева, Смайыла, Калетаева и Абылкасымовой. Понятно, что персона последней оказалась на острие критики. Но объективно, все проблемные вопросы достались ей в наследство от предшественников, а, учитывая сегодняшнее внимание к социальной сфере, у нее есть все шансы кардинально поменять ситуацию. Тем более, что недавно испытанный стресс-тест может стать серьезным мотиватором, напоминающим, что уязвимые слои ошибок, промахов и пренебрежения терпеть не будут, - отметил Калиев.

Далее, по его словам, серьезные риски не попасть в новый состав у Тимура Сулейменова, блок которого и стал преимущественно объектом критики.

- Кроме того, он считался креатурой ушедшего премьера, что тоже может отразиться на устойчивости его позиций. Долгожитель Женис Касымбек может быть направлен руководить одним из регионов. Аналогичная перспектива может коснуться и Даурена Абаева, министерству которого, кулуарные аналитики прогнозируют разделение сфер с присоединением их в другие ведомства. Канат Бозумбаев являлся одним из наиболее критикуемых в прежнем Кабмине, потому тоже имеет все шансы сменить место работы, - продолжил политолог.

А на занятие должности премьера, по его мнению, наибольшие шансы у ныне исполняющего обязанности Аскара Мамина. Это отвечает устоявшейся в ходе последних нескольких смен Правительств логике меритократии. Кроме того, реакция общества в последние сутки на его кандидатуру оценивается преимущественно как позитивная.

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