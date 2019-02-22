Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Автомастерская горела в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

Фото : zakon.kz22 февраля 2019, 17:49

В Алматы произошел пожар в автомастерской, размещенной в двухэтажном частном доме, передает Zakon.kz.

Как стало известно на месте происшествия, возгорание началось на втором этаже дома, расположенного по ул. Куйбышева. Горели текстильные изделия. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На первом этаже дома расположен авторазбор.

Подробности происшествия выясняются. Жертв и пострадавших нет.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты