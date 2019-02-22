Автомастерская горела в Алматы

Жертв и пострадавших нет.

В Алматы произошел пожар в автомастерской, размещенной в двухэтажном частном доме, передает Zakon.kz.

Как стало известно на месте происшествия, возгорание началось на втором этаже дома, расположенного по ул. Куйбышева. Горели текстильные изделия. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

На первом этаже дома расположен авторазбор.

Подробности происшествия выясняются. Жертв и пострадавших нет.

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