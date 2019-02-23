Свыше тысячи проблемных вопросов актюбинцев решено в общественных приемных

В целом, оказана помощь 147 семьям.

В Актюбинской области завершилась масштабная акция "Дни открытых дверей", направленная на решение социальных вопросов многодетных и малообеспеченных семей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

В период с 11 по 21 февраля руководители и специалисты местных госорганов, областных управлений, правоохранительных органов и коммунальных служб приняли 6359 человек, которыми озвучены 7154 вопроса. Прием граждан проводился в четырех местах города Актобе и каждом районе области.

В основном, жителей интересуют вопросы, связанные с получением жилья, назначением адресной социальной помощи, касающиеся сфер образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, трудоустройства и многие другие.

Многие вопросы снимаются с повестки дня в оперативном порядке. Так, 1231 вопрос решен положительно, по 4944 – даны разъяснения и консультации, 979 обращений – на стадии решения.

- 55 человек поставили в очередь на получение жилья, 27 человек трудоустроены на постоянные рабочие места, 27 – направлены на курсы квалификации, 39 детей записаны в бесплатные секции и кружки, 15 школьников обеспечили бесплатным питанием, 27 детей устроены в детский сад бесплатно, 289 семьям оказана адресно-социальная помощь, - сообщили в Региональной службе коммуникаций.

Для работы с остро нуждающимися семьями в регионе действуют 25 мобильных групп, в состав которых входят депутаты, общественные активисты и представители государственных структур. Представители групп выезжают по каждому адресу, чтобы ознакомиться с условиями проживания обратившихся и оценить, какую конкретную помощь нужно оказать семье.

В целом, оказана помощь 147 семьям. К примеру, директор компании "Актобестройэксперт" Жасталап Жанбауов подарил Садуовым благоустроенную квартиру. У 47-летней обладательницы "Алтын алқа" Салтанат Садуовой восемь детей, двое из которых имеют инвалидность, супруг также является инвалидом 2-ой группы. Матери шестерых детей Галине Новиковой вручили сертификат на получение земельного участка, а местный предприниматель взял на обязательство построить дом.

30 семей обеспечили углем, 79 – одеждой и продуктами, 6 – оплатили за учебу в вузе, 5 – оплатили задолженность по коммунальным услугам. Общая сумма материальной помощи превысила 24,5 млн тенге.

В числе тех, кто получает реальную помощь, не только многодетные мамы.

Каламкас Онгарбаева в 2016 году окончила гуманитарный колледж.

"Я не могла устроиться на работу, а когда узнала, что ведется прием граждан, обратилась с вопросом трудоустройства, оставила резюме. Меня пригласили на работу в школу №29. Наконец-то моя мечта работать учителем казахского языка и литературы сбылась", - поделилась хорошей новостью молодой специалист.

Жительница города Актобе Света Тажибаева обратилась 13 февраля в общественную приемную с просьбой найти ей работу. Женщина когда-то выучилась на воспитателя, однако никогда не работала по специальности.

- Я даже не ожидала, что мой вопрос решат за такое короткое время. Сейчас я работаю воспитателем в детском саду №28 "Коркем". Уверена, что в рамках данной акции реальную помощь получили сотни человек , - считает она.

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