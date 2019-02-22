В алматинских горах спустили лавину

В результате двух взрывов спущено 5700 куб.м. снежной массы.

В связи с гидрометеорологической обстановкой, большой высотой снежного покрова, а также на основании рекомендации РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города Алматы.

22 февраля 2019 года на территории ГЛК "Шымбулак" спустили лавину. Профилактический спуск осуществили путем закладки 70 кг взрывчатых веществ.

В результате двух взрывов спущено 5700 куб.м. снежной массы.

Лавинная опасность на склоне устранена.

Стоит отметить, что по Алматинскому региону имеются 156 лавиноопасных участков, из них для жителей и туристов города представляет потенциальную опасность 18 участков, расположенных в ущельях Улкен Алматы, Киши Алматы.

На осуществление профилактических спусков снежных лавин в лавиноопасный период 2019 года с Республиканского бюджета выделены денежные средства и с начала лавиноопасного периода 2019 года в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы было проведено семь профилактических.

На фоне выпадения осадков и оттепелей, с января по настоящее время в труднодоступных местах зарегистрированы 22 случаев самопроизвольных лавин с общим объемом 9 тыс.м3.

Согласно штормовому предупреждению РГП "Казгидромет" в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейне Киши Алматы в период 22-25 февраля опасность схода снежных лавин сохраняется.

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