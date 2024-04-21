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В алматинских горах сошла грунтовая лавина

горы, Большая Алматинка, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 11:16 Фото: МЧС РК
21 апреля в МЧС сообщили о сошедшей грунтовой массе на реку Большая Алматинка, сообщает Zakon.kz.
"В бассейне реки Улкен Алматы (Большая Алматинка) Бостандыкского района сошла грунтовая лавина", – говорится в распространенном сообщении.

Объем сошедшей массы составил 2 тыс. кубометров. Она остановилась на склоне горы. В ведомстве резюмировали, что пострадавших и разрушений нет.

20 апреля в алматинских горах сошла снежная лавина.

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