В алматинских горах сошла грунтовая лавина
Фото: МЧС РК
21 апреля в МЧС сообщили о сошедшей грунтовой массе на реку Большая Алматинка, сообщает Zakon.kz.
"В бассейне реки Улкен Алматы (Большая Алматинка) Бостандыкского района сошла грунтовая лавина", – говорится в распространенном сообщении.
Объем сошедшей массы составил 2 тыс. кубометров. Она остановилась на склоне горы. В ведомстве резюмировали, что пострадавших и разрушений нет.
20 апреля в алматинских горах сошла снежная лавина.
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