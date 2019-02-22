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Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру "ан-Нусры"

Был ликвидирован один из лидеров группировки по имени Мухаммад Юсеф Баслие.

Фото : wakteldjazair.com22 февраля 2019, 21:48

Сирийская армия уничтожила штаб-квартиру руководства "Джебхат ан-Нусры"*, сообщает РИА Новости.

Операция прошла к западу от деревни Кафр ан-Нубуда на севере провинции Хама.

Также был ликвидирован один из лидеров группировки по имени Мухаммад Юсеф Баслие.

Ранее сообщалось о ранении лидера "Хайат Тахрир аш-Шам"* (новое название группировки "Джебхат ан-Нусра"*) Абу Мухаммада аль-Джулани.

По данным источника РИА Новости, боевик получил тяжелое осколочное ранение головы, его доставили в больницу города Антакья (на юге Турции неподалеку от сирийской границы. — Прим. ред.). Однако в турецком МИД эту информацию назвали "безосновательной".

*Запрещенная в Казахстане террористическая организация.


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