Почему у каждого седьмого ребенка в Казахстане избыточная масса тела

По словам специалистов, дети привыкли к быстрым перекусам, напичканным усилителями вкуса.

Чума, оспа, холера, СПИД. В этом же ряду в последние годы находится ожирение. Его официально признали глобальной эпидемией. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год из-за последствий, вызванных лишним весом, умирают почти 3 млн человек. Казахстан не исключение. Исследования показали – у половины взрослого населения страны есть избыточный вес. И как бы ни было удивительно, но одна из причин - продукты с пометкой "диетические, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Бахтияру Галимжанову всего 31. Скрупулезный в делах юрист признает – в быту дисциплина хромает. Мужчина вовремя осознал – быстрая еда – быстрая смерть, а 165 кг почти приговор.

- У меня уже начали болеть внутренние органы и сердце. Одышка появилась, и тяжело стало передвигаться. Что говорить, полные люди, как правило, долго не живут. Либо остановка сердца, либо сахарный диабет, либо еще что-нибудь. У меня и одышка, я и медленнее. Колени, стопы болят. Но я преодолеваю это, - рассказывает Бахтияр Галимжанов.

Преодоление дается нелегко – несколько раз в неделю тяжелые физические нагрузки, дробное питание. Два месяца – минус семь кг. Пришлось отказаться и от закоренелых гастрономических привычек. В том числе от, якобы, диетического йогурта.

- С учетом того, что в этих продуктах достаточное количество сахара, похудеть вряд ли получится. Кушать ежедневно такое количество сахара нельзя. Настоятельно рекомендую читать состав йогурта. К примеру, вот этот йогурт содержит сахар и глюкозно-фруктозный сироп. Для худеющих, возможно, не очень правильный продукт. Если употреблять его в большом количестве, это может привести к ожирению, - объясняет гепатолог-гастроэнтеролог Алия Конысбекова.

Когда потребитель об этом не догадывается, то потом сильно удивляется, приобретая вместо тонкой талии увесистый живот. При этом сокрушается – ем мало, а вес растет. Дело в синтетической соли и большом количестве сахара в якобы диетической еде.

Образ жизни, плохая наследственность, отсутствие физических нагрузок, употребление вредных продуктов и нежелание читать нужную литературу. Увы, дети перенимают, в том числе, и пищевые привычки родителей. Как результат – у каждого седьмого ребенка в Казахстане избыточная масса тела или ожирение.

По словам специалистов, дети привыкли к быстрым перекусам, напичканным усилителями вкуса.

Правильное питание нужно вводить постепенно, чтобы ребенок полюбил здоровые продукты. Хотя, на самом деле, бороться с избыточной массой тела гораздо проще, чем с другими болезнями, говорят специалисты. Нужно всего лишь интересоваться тем, что вы едите, заниматься спортом, пить положенное количество воды.

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