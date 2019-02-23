Аноним подарил многодетной семье из Астаны квартиру

Известно только то, что для такого щедрого подарка бизнесмен отказался от покупки автомобиля.

В Астане предприниматель, пожелавший остаться анонимным, подарил многодетной матери-одиночке жилье, передает Zakon.kz.

Овдовевшая жительница столицы Жанар Узденбаева одна воспитывает шестерых детей. Женщина была беременна младшим ребенком, когда в 2015 году ее супруг скончался. После его смерти ей пришлось снимать квартиру за 85 тысяч тенге. Частично с финансами ей помогала сестра.

Единственный доход Жанар –соцвыплата на детей (78 тысяч тенге в месяц) и адресная помощь 28 тысяч тенге. Часть денег уходит на коррекцию зрения у одного ребенка и на развитие речи у другого - после известия о кончине отца мальчик перестал разговаривать.

В Instagram-аккаунте строительной компании сообщается, что предприниматель из сферы малого и среднего бизнеса, который пожелал остаться анонимным, обратился в компанию с просьбой о покупке трехкомнатной квартиры. Он готовился покупать дорогостоящий автомобиль, но решил отозвать первоначальный взнос из автосалона и вложил 17 миллионов тенге в покупку жилья для Жанар и ее детей. Стройфирма добавила денег и оплатила ремонт.

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