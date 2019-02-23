Юлия Галышева завоевала бронзу на этапе Кубка мира

Чемпионка мира из Казахстана выступила в японском Тазавако.

Чемпионка мира из Казахстана по фристайлу-могулу Юлия Галышева продолжает выигрывать медали этапов Кубка мира-2018/19, передает Zakon.kz.

На предпоследнем в этом сезоне этапе в японском Тазавако Галышева добыла бронзу в индивидуальном могуле. В главном финале она стала третьей, получив от судей за прохождение бугристой трассы и прыжки 76.92 балла.

Серебро этапа выиграла австралийка Джакара Энтони (79.87 баллов), извечная конкурентка Юлии, олимпийская чемпионка француженка Пьеррин Ляфонт получила от судей 82.97 балла и победу на этапе. Другая казахстанка Аяулым Амренова не смогла квалифицироваться в главный финал, показав 20 результат в отборочном заезде.

Таким образом, в зачете дисциплины "могул" Юлия Галышева занимает по-прежнему четвертое место с 383 очками. От заветного третьего места ее отделяет 62 балла.

Среди мужчин никто из казахстанцев не смог отобраться в финал-1. Павел Колмаков в квалификации был 19-м, Сергей Романов 37-м, Александр Геберт и Олег Цинн стали в итоговом протоколе 39-м и 40-м соответственно.Дмитрий Рейхерд пропускает этап, продолжает восстанавливаться после небольшой травмы, из-за которой он не смог выступить на чемпионате мира. В общем зачете могулистов он седьмой.

Далее спортсменов ждет соревнование в параллельном могуле там же, в Тазавако, 24 февраля, после чего вся элита этого вида спорта приедет 2-3 марта на финал Кубка мира в Алматы.

Альберт Ахметов

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