Больше 8 млн туристов посетили Казахстан в 2018 году

Количество туристов выросло за год на 10,2%.

В результате работы в 2018 году рост въездного туризма составил 10% и внутреннего туризма — 5%. Это даже на фоне высокой базы 2017 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

По предварительным данным за 2018 год, Казахстан посетили 8 488,3 тыс. чел., что больше по сравнению с 2017 годом на 10,2%, а по сравнению с показателями 2015 года рост составляет 32%.

Отмечается рост прибытий из таких целевых стран, как ОАЭ (50%), Индия (49%), Малайзия (44%), Гонконг (22%), Польша (16%) и Южная Корея (15%) и США (5,8%). При этом, на прежнем уровне сохранились потоки посещения гражданами Германии, Великобритании и ряда других стран.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 5 октября 2018 г. "Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни" поручил разработать отдельную отраслевую государственную программу по развитию туризма.

Стоит отметить, что в прошлом году Министерством культуры и спорта проведена работа по отбору наиболее значимых туристских объектов и формированию Карты туристификации Казахстана, в которую по итогам вошли 60 объектов и дестинаций. Критериями отбора стали уникальность объекта в качестве туристского магнита и потенциальный рост туристского потока. Также учитывалась их историко-культурная значимость. Среди этих объектов были приоритезированы ТОП-10 республиканского масштаба, которые обеспечат кардинальный рост турпотока и увеличат вклад туризма в экономику и на которых будет сделан основной фокус.

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