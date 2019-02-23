Али Балоев: На месте Ульриха я бы нокаутировал Тищенко

Россиянин Евгений Тищенко встречался с Жозе Грегорио Ульрихом из Аргентины.

Казахстанский панчер Али Балоев прокомментировал прошедший поединок российского боксера Евгения Тищенко против Жозе Грегорио Ульриха, передает Zakon.kz.

Россиянин Евгений Тищенко встречался с Жозе Грегорио Ульрихом из Аргентины 22 февраля в Екатеринбурге. Поединок продлился все отведенные восемь раундов и завершился победой российского боксера по очкам.

При этом у Тищенко дважды менялся соперник к этому бою. Изначально им должен был выступить 34-летний чешский джорнимен Вацлав Пейсар. Позже была информация о встрече с экс-чемпионом мира в полутяжелом весе 30-летним южноафриканцем Томасом Остхуйзеном. В итоге они оба отказался от боя.

- Жозе Ульрих показал себя стойким и мужественным боксером, но это не соперник уровня олимпийского чемпиона. К тому же у Евгения было колоссальное преимущество перед оппонентом в росте и весе. Но несмотря на это и на многоударные атаки со стороны Тищенко, аргентинец все равно подходил и попадал. Если бы у него был более тяжелый удар, это было бы очень даже опасно. Окажись я на месте Жозе Грегорио Ульриха, Евгений Тищенко отправился бы на канвас уже после второго такого попадания. Потому что я панчер, я знаю себе цену и готов показать настоящий казахстанский бокс. Так что, Евгений, по-прежнему хочу сделать бой с тобой, - отметил Али Балоев.

Ныне выступающий в профессионалах российский боксер Евгений Тищенко запомнился казахстанцам по финалу Олимпиады-2016 в Рио. Тогда он выступал в любителях и со скандалом победил казахстанца Василия Левита. Недавно соотечественник Левита Али Балоев вызвал российского боксера на бой. Менеджер Балоева отметил, что сам готов заплатить за этот бой.

Альберт Ахметов

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