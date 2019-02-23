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"Сарыарка" обыграла "КРС-Оэрджи" в рамках ВХЛ

Итог матча — 4:2.

Фото : Instagram23 февраля 2019, 16:32

Карагандинская "Сарыарка" в Пекине одержала победу над местным "КРС-ОЭРДЖИ" в своем заключительном матче регулярного чемпионата ВХЛ, сообщает Sports.kz.

Счет открыл игрок гостей Кирилл Тамбиев, на что хозяева во втором периоде ответили шайбой Ян Ху. Затем Михаил Железнов вновь вывел "Сарыарку" вперед. В третьей двадцатиминуте Павел Махановский сделал счет 3:1, после чего разрыв в счете сократил Цяньи Хуан. Окончательный счет в матче — 4:2 в пользу казахстанцев — установил Айрат Зиазов.

Последние матчи регулярного сезона ВХЛ пройдут завтра.

"КРС-ОЭРДЖИ" — "Сарыарка" 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)


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