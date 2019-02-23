Казахстанка Фируза Шарипова вошла в ТОП-5 новостей в разных странах мира

Бороться с Путиным или позировать для Playboy?

Обладательница ряда чемпионских поясов по по профи-боксу Фируза Шарипова из Казахстана вошла в ТОП-5 новостей Russia Today, передает Zakon.kz.

21 февраля известный портал разместил на своих страницах новость о казахстанской спортсменке с заголовком: “Бороться с Путиным или позировать для Playboy? - Казахстанские букмекеры открывают интересную линию на великолепную женщину-боксера”.

Речь в материале идет о том, что один из казахстанских букмекеров запустил эксклюзивную линию на события, связанные с Фирузой Шариповой. В числе возможных ставок вызов на ринг Владимира Путина, Рамзана Кадырова или Хабиба Нурмагомедова, съемки в американском сериале, участие в "Пусть говорят" или в "Прямом эфире" Андрея Малахова, откровенная фотосессия для PlayBoy или Maxim, путевка на Олимпийские игры-2020 в Токио и статус абсолютной чемпионки мира в 2019 году. По итогам дня новость вошла в ТОП-5. 22 февраля появился новый материал: “Тройная тройка? Поп-звезда принимает вызов самой сексуальной спортсменки Казахстана, чтобы удивить Головкина своими навыками”.

Вызов чемпионки приняла украинская певица Анна Седокова. Недавно она начала тренировки по боксу, за что получила одобрение от легенды казахстанского и мирового бокса Геннадия Головкина. Фируза Шарипова предложила экс-солистке группы “ВИА Гра” потренироваться вместе и удивить Головкина своими боксерскими навыками.

Russia Today (RT) - российский международный многоязычный информационный телеканал, вещающий более чем в ста странах мира. По данным Ipsos, его аудитория составляет 100 миллионов человек в неделю. После публикации на официальном портале rt.com новости о Шариповой разлетелись по многим изданиям во всем мире, включая Грецию, Вьетнам и другие страны.

Альберт Ахметов

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