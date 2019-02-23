В Тюлькубасском районе работают шесть социальных магазинов

Товар в магазинах предназначен для малообеспеченных граждан.

Как отметил в своем октябрьском Послании Глава государства, важно не допустить рост цен на продукты первой необходимости. В связи с этим, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев поручил руководителям районов и городов держать эту проблему под постоянным контролем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Вот уже больше года работают в Тюлькубасском районе шесть социальных магазинов (в густонаселенных поселках Тюлькубас, Састобе, Балыкты, Жабагылы, Жаскешу и Т. Рыскулова), в которых продукты первой необходимости - на 15-20 процентов дешевле рыночных цен.

Товар здесь реализуют малообеспеченным гражданам, списки которых предоставляют акиматы сельских округов. А для предпринимателей, обеспечивающих магазины продовольствием, предусмотрены льготы.

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