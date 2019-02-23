Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Тюлькубасском районе работают шесть социальных магазинов

Товар в магазинах предназначен для малообеспеченных граждан.

Фото : Самат Мырзалиев23 февраля 2019, 19:38

Как отметил в своем октябрьском Послании Глава государства, важно не допустить рост цен на продукты первой необходимости. В связи с этим, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев поручил руководителям районов и городов держать эту проблему под постоянным контролем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Вот уже больше года работают в Тюлькубасском районе шесть социальных магазинов (в густонаселенных поселках Тюлькубас, Састобе, Балыкты, Жабагылы, Жаскешу и Т. Рыскулова), в которых продукты первой необходимости - на 15-20 процентов дешевле рыночных цен.

Товар здесь реализуют малообеспеченным гражданам, списки которых предоставляют акиматы сельских округов. А для предпринимателей, обеспечивающих магазины продовольствием, предусмотрены льготы.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты