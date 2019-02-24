Начальник департамента полиции Актау предложил способ борьбы с проституцией
На "ночных бабочек" пожаловались жители одного из микрорайонов.
Фото : Gazeta Koha Jone24 февраля 2019, 01:59
Начальник департамента полиции Мангистауской области Канат Таймерденов предложил жителям снимать на видео "ночных бабочек" и показывать ему во время дней приема, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
23 февраля во время прямого эфира в соцсетях главного полицейского региона спросили о ситуации с проституцией в Актау. Одна из жительниц пожаловалась на "ночных бабочек" собирающихся в 4 микрорайоне и спросила, что с этим делать?
Канат Таймерденов ответил, что каждую субботу он проезжает мимо 4 микрорайона и ни одной из представительниц "древнейшей профессии" не видел.
- Лично договорился с руководством отеля Caspian Riviera о том, чтобы одну из камер их системы безопасности направить в предполагаемое место нахождения проституток в 4 микрорайоне. Если они увидят что-то — сразу же сообщат в полицию, тем более каждый день эту территорию патрулируют наши сотрудники, - отметил Канат Таймерденов.
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