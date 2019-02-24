Серебряков скандально высказался о России

Дюжев прокомментировал слова коллеги по цеху.

Российский актер Алексей Серебряков раскритиковал россиян за то, что они, по его мнению, должны демонстрировать "псевдопатриотизм". По словам Серебрякова, это связано с тем, что Россия за последние 20 лет "создала несколько войн", передает РИА Новости.

- Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду, в том числе, африканские республики, - заявил Серебряков.

Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал пояснять, в чем именно, по его мнению, виновата Россия.

Актер Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление Серебрякова о том, что Россия "разжигала войны" в ряде стран. Он напомнил, что политика находится вне компетенции актера.

- Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли – и будет все уравновешено в этой жизни, – заявил Дюжев.

Кроме того, по его словам, Серебряков может говорить, что хочет, потому что он актер, а не политик.

- Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении — это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом, – считает артист.

Дюжев отметил, что о политике должны говорить профессионалы, а актеры могут только вселять надежду, что Россия лучше всех стран, а россияне – самые лучшие, любимые и родные.

Певец Юрий Лоза, комментируя высказывание Серебрякова, призвал забыть о нем. Музыкант предложил забыть об актере и не предлагать ему роли в российских фильмах. Он напомнил, что Серебряков переехал в Канаду, поэтому ему "наплевать", что о нем говорят в России.

- Единственное, как только вы перестанете его упоминать, он поймет, что больше стране не нужен. Самое страшное для этих людей — забвение, — считает Лоза.

Актер Алексей Огурцов заявил, что Серебряков является прекрасным профессионалом, но в Канаде его "зомбировали" русофобией.

- Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери - страны, где он вырос и получил образование, ум, разум - он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо, – сказал Огурцов.

Помимо этого, он посоветовал Серебрякову молча переносить тяготы и лишения в себе.

- Когда ты выносишь все на всеобщее обозрение, на мировое обозрение – к сожалению, это стыдно. Я как человек военный с ним в разведку никогда не пойду. Я боюсь, что он меня предаст в любой момент, – отметил Огурцов.

Слова Серебрякова направлены на дискредитацию страны и являются частью пиар-акции ее недругов, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

- Это все звенья одной цепи, когда есть большое желание с больной головы на здоровую валить то, что происходит… Это звенья пиар-акции, которая направлена на дискредитацию России, — сказал Шолохов.

Это не первое подобное высказывание Серебрякова. В прошлом году он назвал национальной идеей России хамство, силу и наглость, чем вызвал широкий общественный резонанс.

Серебряков прославился благодаря ролям в фильмах "9 рота", "Обитаемый остров", "Груз 200" и "Левиафан". В 2012 году он эмигрировал в Канаду вместе с семьей.

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