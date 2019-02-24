Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Делегация из Кыргызстана приедет в Астану обсудить запрет на экспорт продуктов

Временный запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы Казахстан ввел с 19 февраля из-за обнаружения вредителей в кыргызстанских продуктах.

Фото : pixabay.com24 февраля 2019, 10:01

Исполняющий обязанности премьер-министра РК Аскар Мамин провел телефонный разговор с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.

Главы правительств двух стран обсудили пути решения вопроса, связанного с ограничением доступа кыргызстанской сельскохозяйственной продукции к казахстанскому рынку.

Стороны договорились о межправительственных переговорах в Астане, куда по поручению Абылгазиева отправится делегация Кыргызстана.

Временный запрет на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы соседняя страна ввела с 19 февраля из-за обнаружения вредителей в кыргызстанских продуктах.

Казахстан с 19 февраля 2019 года ввел запрет на ввоз в страну продукции из Кыргызстана и Узбекистана.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты