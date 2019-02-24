Делегация из Кыргызстана приедет в Астану обсудить запрет на экспорт продуктов

Временный запрет на ввоз картофеля, яблок и хурмы Казахстан ввел с 19 февраля из-за обнаружения вредителей в кыргызстанских продуктах.

Исполняющий обязанности премьер-министра РК Аскар Мамин провел телефонный разговор с премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства Кыргызстана.

Главы правительств двух стран обсудили пути решения вопроса, связанного с ограничением доступа кыргызстанской сельскохозяйственной продукции к казахстанскому рынку.

Стороны договорились о межправительственных переговорах в Астане, куда по поручению Абылгазиева отправится делегация Кыргызстана.

Временный запрет на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок и хурмы соседняя страна ввела с 19 февраля из-за обнаружения вредителей в кыргызстанских продуктах.

Казахстан с 19 февраля 2019 года ввел запрет на ввоз в страну продукции из Кыргызстана и Узбекистана.

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