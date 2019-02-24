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В Кызылорде рухнула стена дома из-за хлопка газа

Двух женщин спасли из завалов и госпитализировали.

Фото : КЧС МВД РК24 февраля 2019, 11:04

23 февраля в селе Караултобе Кызылорды в частном жилом доме из-за неисправности редуктора газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

После хлопка рухнула стена на площади 35 кв. м, без горения. Из-под завала спасены и госпитализированы в больницу женщины 1979 и 1964 годов рождения.

К месту вызова выезжали 17 человек личного состава и 5 единиц техники ДЧС Кызылординской области.


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