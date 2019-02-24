За сутки в Казахстане семеро получили отравление угарным газом

Спасатели продолжают напоминать о мерах предосторожности при обращении с печным отоплением.

В Казахстане за сутки 23 февраля семеро человек получили отравление угарным газом, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

В Жезказгане (Карагандинская область) в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получил отравление угарным газом и был госпитализирован в больницу мальчик 2007 года рождения.

В Шемонаихе (ВКО) в двухэтажном жилом доме барачного типа из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу двое детей 2015 и 2018 годов рождения.

В частном жилом доме на переулке Юности в Семее (ВКО) из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу девушка 2001 года рождения.

В селе Махамбетова в Кызылорде в частном жилом доме из-за неисправности печного отопления на твердом топливе получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу женщина 1993 года рождения и двое детей 2017 и 2019 годов рождения.

Во всех случаях причиной отравления угарным газом является засоренный дымоход сажей.

В целях предотвращения отравлений угарным газом, обеспечения сохранности личного имущества граждан, усиления мер пожарной безопасности с начала отопительного периода сотрудники Департаментов по чрезвычайным ситуациям проводят пожарно-профилактическую работу в жилом секторе. Население призывают соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.

При эксплуатации печного отопления не допускается:

1) оставлять без присмотра топящиеся печи;

2) размещать подготовленное для сжигания топливо, а также другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

3) применять для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

4) применять в качестве топлива горючие вещества (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей;

5) топить печи в помещениях во время проведения в них мероприятий с массовым пребыванием людей;

6) топить печи сверх установленного инструкциями по эксплуатации времени;

7) сушить горючие вещества и материалы (обувь, одежду, дрова) на расстоянии менее 0,5 м от поверхности печи и дымоходов.

Зола и шлак, содержащие раскаленные и тлеющие материалы, после выгребания из топок должны быть удалены в специально отведенное для них место, исключающее возможность возникновения пожара и пролиты водой.

Не допускается размещать горючие вещества, материалы, изделия и оборудование на расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до остальных нагретых частей печей.

Дымовые трубы котельных установок, работающих на твердом топливе, должны быть оборудованы искрогасителями и очищаться от сажи в соответствии с требованиями настоящего раздела.

Топливо (уголь) должно храниться в специально приспособленных для этого помещениях или на специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений.

Дымовые трубы, дымоходы и другие элементы отопительных печей и систем должны очищаться от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона не реже:

1) одного раза в три месяца – для отопительных печей;

2) одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия.

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