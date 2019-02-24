Михаил Кукушкин вышел в финал турнира серии АТР в Марселе
В полуфинале первая ракетка Казахстана переиграл француза Уго Умбера.
Фото : КФТ24 февраля 2019, 15:00
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин пробился в финал престижного турнира серии ATP 250 во французском Марселе, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.
В полуфинале первая ракетка Казахстана переиграл француза Уго Умбера. Кукушкин завершил встречу в свою пользу со счетом 6:4, 6:4.
В финале соперником Кукушкина станет первая ракетка турнира, греческий теннисист Стефанос Циципас, который в полуфинале выиграл у бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:1), 6:2.
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