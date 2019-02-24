Галышева отказалась выходить на старт на этапе Кубка мира

Тренер чемпионки раскрыла причину отказа от участия в соревнованиях.

24 февраля в Тадзавако (Япония) прошли соревнования в параллельном могуле в рамках этапа Кубка мира. Лидер команды Казахстана Юлия Галышева завершила выступление на четвертом месте. Спортсменка могла отметиться бронзовой медалью, однако в малом финале она не вышла на старт, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

О причинах такого решения сообщила главный тренер чемпионки Елена Круглыхина.

- С Юлей все хорошо. Она не травмировалась, никаких повреждений не получила. Мы не согласны были с судейским решением. Поэтому Юля сама приняла решение не выходить на старт в малом финале,- озвучила Круглыхина.

Француженка и извечная соперница Галышевой Лаффон завоевала золотую медаль, Джейлин Кауф (США) стала второй, замкнула тройку лучших Энтони Джакара.

Еще одна представительница Казахстана Аяулым Амренова неудачно выступила в стартовом раунде. Она не смогла финишировать в своем заезде и выбыла из дальнейшей борьбы.

В мужских соревнованиях Олег Цинн, Александр Геберт и Сергей Романов также прекратили выступление в начальных раундах. Павел Колмаков дошел до 1/финала, где уступила шведу Уолтеру Уолбергу.

Победу вновь праздновал канадец Микаэль Кингсбери. Вторым был Икума Хоришима (Япония). Третье место осталось за Бенджамином Каветом (Франция).

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