Украина не пускает певицу Maruv на "Евровидение" из-за гастролей в России
Финал отбора состоялся 23 февраля в Киеве.
Фото : YouTube24 февраля 2019, 20:20
Победительницей украинского национального отбора на "Евровидение" стала певица Анна Корсун, также известная под псевдонимом MARUV. Об этом сообщает агентство УНН.
Финал отбора состоялся 23 февраля в Киеве. Помимо победительницы, в нем приняли участие Freedom jazz, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA.
Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на "Евровидении", если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. В Instagram-аккаунте MARUV размещены афиши предстоящих концертов в Москве (6 апреля) и Санкт-Петербурге (12 апреля).
Источник: Lenta.ru
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