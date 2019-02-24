Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Украина не пускает певицу Maruv на "Евровидение" из-за гастролей в России

Финал отбора состоялся 23 февраля в Киеве.

Фото : YouTube24 февраля 2019, 20:20

Победительницей украинского национального отбора на "Евровидение" стала певица Анна Корсун, также известная под псевдонимом MARUV. Об этом сообщает агентство УНН.

Финал отбора состоялся 23 февраля в Киеве. Помимо победительницы, в нем приняли участие Freedom jazz, YUKO, Brunettes Shoot Blondes, KAZKA и ANNA MARIA.

Ранее украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил отказаться от выступления страны на "Евровидении", если на конкурс отправят артистов, которые проводят концерты в России. В Instagram-аккаунте MARUV размещены афиши предстоящих концертов в Москве (6 апреля) и Санкт-Петербурге (12 апреля).

Источник: Lenta.ru


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты