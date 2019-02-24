В Бангладеш захватили Boeing со 140 пассажирами на борту
На борту самолета была слышна стрельба.
Фото : pixabay.com24 февраля 2019, 21:24
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Bangladesh, следовавший рейсом BG 147 по маршруту Дакка-Дубаи, предположительно, был "угнан" неизвестными во время пересадки в аэропорту города Читтагонг, сообщает РИА Новости.
- Пилот совершил аварийную посадку. Все пассажиры эвакуированы. Подозреваемый был задержан и помещен под стражу, - заявил изданию секретарь гражданской авиации Мохибул Хак (Mohibul Haque).
Отмечается, что, по свидетельствам двух пассажиров, на борту самолета была слышна стрельба.
Самолет совершил посадку примерно в 17.15 по местному времени (17.15 по времени Астаны). Вскоре после этого все пассажиры покинули воздушное судно, информирует издание.
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