Как дети становятся актерами в кино

Особенности детского кастинга раскрыли режиссер и продюсер.

Дети в кино попадают, случайно узнав о кастинге от друзей, родителей или... случайно проскакав верхом на лошади мимо режиссера. Корреспондент Zakon.kz выяснил, как становятся актерами в столь нежном возрасте.

Создатели семейной комедии "Каникулы off-line", стартующей в прокате 21 марта, поделились историями о том, как дети-исполнители главных ролей, проходили кастинг.

Кастинг среди детей проходил в течение трех месяцев. Отбирали, ходили по студиям, кто-то сам приходил. Удивительно, но одного из будущих актеров режиссер Руслан Акун встретил в ауле. Увидел мальчика, сидящего верхом на лошади, и сразу понял, что перед ним будущий герой картины.

–Когда дети приходили, то с некоторыми я репетировал, с другими просто общался, задавал разные ситуации. Тогда сразу видно, подходят они или нет. Несколько наших главных героев случайно зашли в наш кабинет и оказались у нас,– вспомнил режиссер фильма Руслан Акун.

Он дал высокую оценку игре маленьких актеров - для многих из них съемка в фильме стала дебютом.

Для десятилетнего Темирлана Акимжана съемки в фильме "Каникулы off-line" стали дебютом в кинематографе. Юному актеру десять лет, он учится в пятом классе, живет в городе Алматы. Мальчик любит петь и танцевать, увлекается футболом, мечтает встретиться со звездами мирового спорта Кристиану Роналду, Лионелем Месси и Неймаром. Про кастинг Темирлан случайно узнал от друзей. Он прошел отбор и получил роль в комедии.

Своим первым опытом съемок юный актер остался очень доволен. Городской мальчишка поначалу волновался по поводу того, что ему придется на протяжении двух недель жить в ауле. Но он быстро освоился и приобрел новых друзей. В какой-то момент Темирлан даже почувствовал себя настоящей звездой. Он звонил городским товарищам и родственникам и с гордостью рассказывал им об интересных моментах, происходящих на съемочной площадке.

–Так получилось, что действие фильма разворачивалось в родном ауле бабушки Темирлана, и в какой-то момент ребенок вдруг испытал острое желание обязательно приезжать сюда на каникулы. Вернувшись домой, мальчик признался, что жизнь на лоне природы и без современных гаджетов может быть по-настоящему интресной и яркой", - рассказал продюсер фильма Эрнар Курмашев.

Даулет Нагашыбек – настоящая звезда семейной комедии. Ему 13 лет, он учится в гимназии и профессионально занимается вокалом. Друзья называют подростка Дако. В будущем Даулет видит себя популярным актером, талантливым певцом и успешным бизнесменом одновременно. У него уже есть опыт работы в кинематографе. Мальчик раньше снимался в массовых сценах и эпизодических ролях.

Роль в фильме он получил абсолютно случайно. Даулет ждал в коридоре сестренку, которая пришла пробоваться в совершенно другую картину. К нему подошли режиссеры и спросили, хочет ли он сыграть в комедии.

–Даулета я проверял на кастинге по-особому. Задал ему ситуацию, сказал: "Я старше тебя на два года, и мы влюбились в одну и ту же девушку", и попросил его отыграть эту ситуацию. Специально его провоцировал, смотрел на реакцию, как себя ведет, что говорит, какие вещи, как владеет собой. И сразу увидел, что он подойдет на эту роль,– вспомнил Руслан Акун.

Среди юных актеров комедии "Каникулы off-line" Магжан Хамит самый старший, ведь ему уже исполнилось 14 лет. Коренной алматинец отличается от большинства своих сверстников. Компьютерам и игровым приставкам он предпочитает книги. Недавно Магжан прошел кастинг, на котором отбирали актеров для съемок сериала. После чего ему позвонили и предложили сняться в полнометражном художественном фильме. Конечно же, парнишка очень обрадовался. О том, как он жил в ауле, пил кумыс и открыл для себя мир национальных казахских игр, юный актер вспоминает с теплотой.

Ерке Абылгазиной всего лишь 9 лет. Но, несмотря на нежный возраст, талантливая девочка успела многого добиться. Очаровательная Ерке учится в авторской школе Жании Аубакировой, виртуозно играет на флейте, занимается бальными спортивными танцами и катается на коньках. Она мечтает о карьере всемирно известного дизайнера. Съемки в фильме "Каникулы off-line" не стали для нее дебютом, девочка принимала участие в фильме Qarakoz.

–На кастинге она покорила всех зажигательным исполнением танцевальной композиции "Ча-ча-ча", грацией, обворожительной улыбкой и полным отсутствием боязни сцены. На съемочной площадке Ерке тоже чувствовала себя комфортно, она моментально перевоплотилась в роль и играла гармонично и искренне", - поведал Эрнар Курмашев.

Бакыт Акежан очень серьезный молодой человек. Он учится в 4 классе, ему 9 лет и он отлично разбирается в точных науках. Мальчик занял первое место на математической олимпиаде, а еще недавно он начал заниматься шахматами, Он никогда не мечтал стать актером, но, узнав о кастинге, решил попробовать в нем свои силы.

–Акежан приятно удивил членов отборочной комиссии проникновенной декламацией стихотворения Макатаева "Шеше". Он с точностью передал чувства и эмоции, которые вложил автор в свое произведение. Талантливый мальчик получил роль Арсена. И хотя он отлично играл, все же сильно волнуется перед премьерой,– поведал продюсер.

Попала в кино и юная певица, участница Детского Евровидения-2018 и всемирного шоу талантов The World's Best Данэлия Тулешова. Правда, снимается она лишь в клипе к официальному саундтреку.

"Мне кажется, это очень непростая задача – снимать кино для всей семьи. И я благодарна создателям фильма за доверие и приглашение. Как и любая девочка, я мечтала попасть в кино, и когда предложили исполнить саундтрек, я ни минуты не сомневалась. Конечно же, волновалась и потому не могу сказать, что песня далась мне легко. Записали мы ее не сразу. В ближайшее время пройдут съемки клипа, очень интересно, что у нас получится", - поделилась 12-летняя певица.

Комедия повествует о том, что городские ребята, оказавшиеся в ауле и поначалу недовольные жизнью вдали от цивилизации, мобильных телефонов, социальных сетей и игровых приставок, делают правильные выводы. Они начинают видеть красоту природы и ценить живое общение со сверстниками, игры на свежем воздухе и задушевные разговоры.

Альберт Ахметов

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