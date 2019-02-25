Самую дорогую квартиру показали в Астане

Элитные дома в Астане заселяются медленно, а в некоторых случаях долгое время пустуют.

Пентхаус с античными статуями и классическими картинами, расположенный в одном из престижных районов столицы, стоит 820 миллионов тенге, чуть больше двух миллионов долларов. Хозяева семикомнатной квартиры готовы оставить всю роскошную мебель. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

И это - не единичное подобное предложение на рынке. Например, в этом же жилом комплексе есть апартаменты с собственным лифтом и полноценным тренажерным залом. Но, продать их практически невозможно: цены слишком завышены, говорят консультанты по недвижимости. Поэтому элитные дома в Астане заселяются медленно, а в некоторых случаях долгое время пустуют. Жилой комплекс с неосвещенными окнами в вечернее время картина для Астаны привычная.

Таких домов в Астане очень много. При этом на рынке есть и спрос и предложение. По официальным данным, ежегодно население столицы увеличивается на 50 тысяч человек. А в минувшем году в мегаполисе сдали около двух миллионов квадратных метров жилья.

- Я связываю, это с тем, что есть инвесторы, которые скупают целыми площадками. Люди выбирают эту схему зарабатывания, потому что девелоперы строят, условно говоря, за год-полтора и там маржинальность порядка 30 процентов. А уже когда дома сдаются, процесс реализации занимает некоторое время. Первый год, как правило, заселяется очень медленно, - рассказал руководитель центра урбанистики ТОО "Астанагорархитектура" Асхат Садуов.

Скупают квадратные метры обычно у проверенных компании, которые строят быстро, говорит эксперт-урбанист. Как правило, к сдаче жилого комплекса у 10 процентов квартир нет хозяев, приводит статистику глава отдела продаж одного из крупных строительных холдингов.

На рынке элитного жилья всегда были свои законы. Говорит Руслан Унгефуг. Он работает консультантом по недвижимости 10 лет. Сейчас в Астане, по словам эксперта, наблюдается активный интерес к качественным жилым комплексам. Например, за двухуровневую квартиру в 500 квадратных метров просят 570 миллионов тенге.

- Частное явление, когда квартиры в дорогих домах пустуют, потому что либо владелец живет в другом месте, находятся за границей – либо обучаются, либо живут и не хотят сдавать в аренду, чтобы не было износа квартиры. Она либо пустует, либо выставлена на продажу. Квартира стоит длительный срок. Особенно если покупатель просит завышенную цену, несоответствующую рыночной, - рассказал консультант по недвижимости Руслан Унгефуг.

Некоторые жители элитных квартир любят переезжать раз в пять-семь лет – когда в городе появляется что-то более современное и роскошное, говорит Руслан. Покупатель в этом сегменте обычно не причудлив в запросах. Качественную постройка, обдуманная планировка, удобное расположение и охрана. Нередко просят камин или террасу. Если нет подходящего варианта – строят коттедж.

По мнению эксперта Асхата Садуова, в ближайшие два года станет еще менее выгодно купить квартирку впрок, чтобы продать дороже или сдавать в аренду.

- Опыт Москвы показывает, что эта модель вскоре исчезнет. В Москве тоже первые этапы подобного девелопмента шли, но потом покупаемость - она спала. И уже без посредников происходил процесс реализации, - рассказал он.

В Центре урбанистики считают, на столичный рынок жилья придут более сложные механизмы. Уже сегодня Астана отходит от генплана, как стратегического документа. Его заменит более гибкий и логистичный Мастер План. Кроме того, эксперты прогнозируют, что Туркестан перетянет на себя из Астаны и Алматы часть внутренних мигрантов, а значит и покупателей жилья.

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