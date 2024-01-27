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Последствия землетрясений: спрос на квартиры в высотках упал в Алматы

Последствия землетрясений: спрос на квартиры в высотках упал в Алматы Фото: Unsplash
После случаев землетрясения в Алматы в мегаполисе резко упал спрос на покупку и аренду квартир в высотных домах. Люди охотнее заселяются в частные дома или в квартиры на нижних этажах, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал Almaty.tv, в Алматы недавние землетрясения ощутимо повлияли на рынок недвижимости. Так, эксперты отмечают, что повышенным спросом стали пользоваться частные дома и квартиры на нижних этажах. Но это временное явление, говорят специалисты.

"Мы жили на 14-м этаже. Брали квартиру из-за хорошего вида, чтобы обзор на горы был и на город. Бежали мы оттуда шесть минут, ориентировочно. Если бы землетрясение было мощнее, может, даже не успели бы выбежать. Поэтому переехали в квартиру пониже. Сейчас третий этаж". Таукехан Арипхан, житель Алматы

Как говорят эксперты недвижимости, после землетрясения спрос на суточную аренду частных домов повысился в четыре раза.

"Многие люди и правда стали бояться жилья в многоэтажках, и особенно на верхних этажах. Поднялся спрос на частные дома. Причем, не только покупка, но и аренда. Люди готовы купить земельный участок и строиться, лишь бы не жить в многоэтажках", – говорит Ерболат Досалиев, риелтор.

При этом специалисты уверяют, что через несколько месяцев ситуация стабилизируется. Как только тревога и страх после землетрясений пройдет, спрос в сфере жилья войдет в привычное русло.

Ранее президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов рассказал, каким образом недавние землетрясения в Алматы повлияют на рынок недвижимости в мегаполисе.

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