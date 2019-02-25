В Голливуде вручили первые "Оскары"

На открытии 91-й церемонии "Оскар" выступила группа Queen.

Американская киноакадемия объявила первых лауреатов премии "Оскар", передает Lenta.ru.

Лучшей актрисой второго плана признана Регина Кинг за роль в фильме "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Барри Дженкинса. Лучшей полнометражной документальной лентой жюри назвало "Свободный подъем в одиночку". Награда за лучший грим и прически ушла картине "Власть" с Кристианом Бейлом, Эми Адамс и Сэмом Рокуэллом в главных ролях. Статуэтку за дизайн костюмов получил супергеройский боевик "Черная пантера", снятый по мотивам комиксов Marvel Comics. Эта же картина была отмечена за лучшую работу художника-постановщика и декоратора.

Приз за лучшую операторскую работу завоевал фильм Альфонсо Куарона "Рома".

На открытии 91-й церемонии "Оскар" выступила группа Queen и Адам Ламберт. Мероприятие было решено провести без ведущего после того, как в декабре 2018 года назначенный на эту должность комик и актер Кевин Харт попал в центр скандала из-за гомофобных высказываний в соцсетях.

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