Казахстанец стал вторым на кубке Америки по триатлону
Первым стал американец Колин Шартье. Тройку призеров замкнул японец Гента Учида.
Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал серебряную медаль на континентальном Кубке Америки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.
Соревнования состоялись в Гаване (Куба). Бейсенбаев выступил в категории Elite. Он смог преодолеть стандартную дистанцию за 1 час 52 минуты и 2 секунды, уступив победителю чуть более 1 минуты.
Первым стал американец Колин Шартье с результатом 1 час 50 минут и 50 секунд. Тройку призеров замкнул японец Гента Учида со временем 1 час 52 минуты и 14 секунд.
Мейрлан Искаков финишировал седьмым и показал результат 1 час 53 минуты и 16 секунд. А член молодежной сборной команды Казахстана Темирлан Темиров показал двадцатый результат. Его время – 1 час 56 минут 39 секунд.
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