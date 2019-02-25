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Казахстанец стал вторым на кубке Америки по триатлону

Первым стал американец Колин Шартье. Тройку призеров замкнул японец Гента Учида.

Фото : olympic.kz25 февраля 2019, 08:18

Казахстанский триатлонист Аян Бейсенбаев завоевал серебряную медаль на континентальном Кубке Америки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на НОК.

Соревнования состоялись в Гаване (Куба). Бейсенбаев выступил в категории Elite. Он смог преодолеть стандартную дистанцию за 1 час 52 минуты и 2 секунды, уступив победителю чуть более 1 минуты.

Первым стал американец Колин Шартье с результатом 1 час 50 минут и 50 секунд. Тройку призеров замкнул японец Гента Учида со временем 1 час 52 минуты и 14 секунд.

Мейрлан Искаков финишировал седьмым и показал результат 1 час 53 минуты и 16 секунд. А член молодежной сборной команды Казахстана Темирлан Темиров показал двадцатый результат. Его время – 1 час 56 минут 39 секунд.


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