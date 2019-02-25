Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Богемская рапсодия" удостоена "Оскара" за монтаж и сведение звука

Картина также удостоена "Оскара" за монтаж.

Фото : Двадцатый Век Фокс СНГ25 февраля 2019, 08:31

Картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком, 91-я церемония вручения награды проходит вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе, передает РИА Новости.

Трансляцию ведет телеканал ABC.

Картина также удостоена "Оскара" за монтаж.

"Богемская рапсодия" режиссера Брайана Сингера представлена на "Оскар" в пяти номинациях, в том числе за лучшую мужскую роль и в категории "лучшая картина года". Ранее картина была удостоена награды "Золотой глобус", Рами Малек, исполнивший Фредди Меркьюри, получил награду актерской гильдии США и "Золотой глобус".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты