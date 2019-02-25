Активы Нацфонда сократились на 1,9%

Золотовалютные резервы Национального банка на конец января 2019 года снизились на 2,4% за год и составили 30,6 млрд долларов.

Активы Национального фонда РК на конец января текущего года достигли 58,2 млрд долларов США. Это на 0,9% больше, чем в декабре прошлого года, но в сравнении с январем 2018-го снижение составило 1,9%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Как отмечается, отрицательная динамика наблюдается с конца 2014 года.



Золотовалютные резервы Национального банка на конец января 2019 года снизились на 2,4% за год и составили 30,6 млрд долларов.

За аналогичный период предыдущего года золотовалютные резервы достигли 31,3 млрд долларов, увеличившись за год на 6,7%.

Общие международные резервы составили 88,8 млрд долларов.



На конец января 2019 года составляющие в структуре золотовалютных резервов приблизились к балансу. Так, за год активы в СКВ, традиционно занимающие значительную долю в золотовалютных резервах, снизились на 14,7% и составили 15,6 млрд долларов, или 50,9%.

Золотые резервы увеличились на 14,8% за год и составили 15 млрд долларов, или 49,1% от общего объема золотовалютных резервов. С января 2014 года доля монетарного золота увеличилась с 23,7% до 49,1%. Рост веса золота в ЗВР призван обеспечить защиту от скачков курса валют.



Чистые международные резервы на конец января 2019-го снизились за год на 2,3% и составили 30,1 млрд долларов. Максимальное значение в соответствующем периоде в последние годы наблюдалось в 2018-м: тогда в январе их объем составлял 30,8 млрд долларов, рост за год — 6,8%.

Доля чистых золотовалютных резервов составила 98,4% от суммы валовых международных резервов.

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