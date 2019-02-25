"Зеленая книга" стала лучшим фильмом года

Также Махершала Али был удостоен награды киноакадемии США за роль второго плана.

Фильм "Зеленая книга" удостоен награды киноакадемии США "Оскар" в категории "лучшая картина года", передает Zakon.kz.

- Это рассказ про любовь, про то, как мы любим друг друга, несмотря на различия между нами, — сказал режиссер, получив награду.

Стоит отметить, что за звание лучшей картины боролись восемь работ: "Зеленая книга", "Рома", "Фаворитка", "Черная пантера", "Власть", "Черный клановец", "Звезда родилась", "Богемская рапсодия".

Кроме того, Махершала Али удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Зеленая книга". Для актера это вторая номинация на "Оскар" и вторая победа, ранее он был удостоен ее за фильм "Лунный свет".

"Зеленая книга" - американская комедийная биографическая драма режиссёра Питера Фаррелли 2018 года. Картина рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонго, между которыми со временем возникает дружба. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2018 года, где он получил главную награду "Народный выбор". В США фильм вышел в ограниченном прокате 16 ноября 2018 года, по всей стране - 21 ноября.

В декабре 2018 года "Зеленая книга" вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI). В январе 2019 года фильм получил главную награду Гильдии продюсеров Америки. Фильм был удостоен трёх "Золотых глобусов" в категориях "лучший мюзикл или комедия", "лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али), "лучший сценарий". Выдвинут на премию "Оскар" в категориях "лучший фильм", "лучшая мужская роль" (Вигго Мортенсен), "лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али), "лучший оригинальный сценарий" и "лучший монтаж".

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