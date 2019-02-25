Махершала Али удостоен "Оскара" за роль второго плана в "Зеленой книге"

Для актера это вторая номинация на "Оскар".

Махершала Али удостоен награды киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Зеленая книга", передает РИА Новости.

Прямую трансляцию 91-й церемонии вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе, ведет телеканал ABC.

В категории "лучший актер второго плана" были также номинированы Сэм Эллиотт ("Звезда родилась"), Ричард Грант ("Сможете ли вы меня простить?"), Сэм Рокуэлл ("Власть") и Адам Драйвер ("Черный клановец").

Для актера это вторая номинация на "Оскар" и вторая победа, ранее он был удостоен ее за фильм "Лунный свет".

"Зеленая книга" - американская комедийная биографическая драма режиссёра Питера Фаррелли 2018 года. Картина рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонгаruen, между которыми со временем возникает дружба. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 11 сентября 2018 года, где он получил главную награду "Народный выбор". В США фильм вышел в ограниченном прокате 16 ноября 2018 года, по всей стране - 21 ноября. Премьера фильма в России состоялась 24 января 2019 года.

В декабре 2018 года "Зеленая книга" вошла в список 10 лучших фильмов 2018 года, опубликованный Американским институтом киноискусства (AFI). В январе 2019 года фильм получил главную награду Гильдии продюсеров Америки. Фильм был удостоен трёх "Золотых глобусов" в категориях "лучший мюзикл или комедия", "лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али), "лучший сценарий". Выдвинут на премию "Оскар" в категориях "лучший фильм", "лучшая мужская роль" (Вигго Мортенсен), "лучшая мужская роль второго плана" (Махершала Али), "лучший оригинальный сценарий" и "лучший монтаж".

Стоит отметить, что картина о рок-музыканте Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия" удостоена награды киноакадемии США "Оскар" за работу со звуком.

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