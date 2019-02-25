Кличко о медицине в Украине: Умирает только каждый второй

Очередной конфуз мэра Киева.

Виталий Кличко не перестает удивлять своими неординарными высказываниями. В очередной раз у него получилось вызвать недоумение публики, рассказывая об уровне смертности в больницах Украины, передает Zakon.kz.

"Интенсивная терапия в больнице скорой помощи. Цифры. Если раньше каждый шестой человек, который попадал в интенсивную терапию, умирал, то теперь только каждый второй. Это очень важно. Мы поднимаем уровень, мы спасаем жизни", - допустил оговорку Кличко в одном из телеэфиров, рассуждая о медицине.

Ряд журналистов предположил, что, скорее всего, мэр Киева хотел сказать, что умирать стали меньше - уровень смертности уменьшился с 1/2 до 1/6.

С момента начала политической карьеры Виталий регулярно в прямом эфире совершает курьёзные оговорки, тем самым проявляя неспособность к публичным выступлениям и делая странные, противоречивые или даже бессмысленные заявления. В Интернете он стал объектом насмешек и анекдотов, а также героем разнообразных "приколов" и "мемов". Популярность ему принесли оговорки, совершённые в ток-шоу "Шустер LIVE":

А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.

Ещё раньше Кличко давал интервью в авторской программе Владимира Познера по поводу попыток реабилитации украинских коллаборационистов. Фрагмент с его оговоркой вырезали из программы, и он появился в Интернете гораздо позже:

Если человек одел форму СС, то есть чёткое… он окрасил себя в те цвета, в которые он окрасил себя, и те люди, которые… есть очень много по этому поводу точек зрения, я чётко придерживаюсь, и я чётко понимаю, что те проявления, если уж вы так ребром ставите вопрос о том, что якобы мы.

В интервью телеканалам "Интер", "Громадське телебачення" и многим другим Кличко также умудрился не обойтись без оговорок: так, в интервью с Ксенией Собчак на канале "Громадьске телебачення" он не сразу сумел процитировать совет ораторам, автором которого являлся бывший президент США Билл Клинтон:

Будь проще и говори на понятном… на понятном языке люд.., людз.., на понятном языке… для людей языке.

14 мая 2015 года Кличко поздравил лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука с 39-летием, хотя ему в этот день исполнилось 40 лет и назвал его Вячеславом.

Также Кличко в выступлении на одном шоу высказался на тему общения с людьми, которые погибли:

Хочу обратить внимание всех! Встречался с многими милиционерами, которые погибли. С людьми, демонстрантами, которые погибли. И все задают вопрос.

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