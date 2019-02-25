Оливия Колман удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль

Для Колман это первая номинация на "Оскар".

Оливия Колман завоевала награду киноакадемии США "Оскар" в категории "лучшая женская роль", передает РИА Новости.

За награду в этой категории также боролись Гленн Клоуз ("Жена"), Леди Гага ("Звезда родилась"), Ялица Апарисио ("Рома") и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?").

"Ой, это по-настоящему трудно", - призналась, получив награду и искренне рыдая английская актриса, исполнившая в "Фаворитке" королеву Великобритании Анну Стюарт.

Для Колман это первая номинация на "Оскар", и, получив награду, она призналась со сцены своей напарнице по номинации Клоуз, что "не хотела, чтобы все случилось вот так". Клоуз считалась фавориткой этой номинации, и судьба "Оскара" в этой категории считалась практически предрешенной.

Сара Кэролайн Оливия Колман (англ. Sarah Caroline Olivia Colman, 30 января 1974 года, Норидж, Англия) - британская актриса кино и телевидения. Обладательница премии "Оскар", двукратная обладательница премии "Золотой глобус".

"Фаворитка" (англ. The Favourite) - исторический фильм режиссёра Йоргоса Лантимоса по сценарию Деборы Дэвис и Тони Макнамары. Главные роли исполняют Оливия Колман, Эмма Стоун и Рэйчел Вайс. Международная премьера картины состоялась 30 августа 2018 года во время участия в основной программе 75-го международного Венецианского кинофестиваля. В США фильм вышел в прокат 23 ноября 2018 года. 22 января 2019 года фильм номинирован на Оскар в 10 категориях, в том числе за лучший фильм и лучший оригинальный сценарий.

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