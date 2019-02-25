Задержанного за провокационное видео алматинца арестовали

Срок ареста - два месяца.

Мужчину, снимавшего и распространявшего в Сети видео с признаками разжигания межнациональной розни, арестовали, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе городского суда Алматы, задержанный Манас Бистаев подозревается в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 174 ч.1 УК РК - возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни.

- 2 февраля постановлением Специализированного межрайонного следственного суда города Алматы было удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Департамента полиции Алматы о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении Бистаева Манаса. Срок содержания под стражей исчисляется с 20 февраля 2019 года, - сообщили в суде.

В полиции 20 февраля сообщили о задержании алматинца, публиковавшего в соцсетях монологи, вызывающие межнациональное разногласие в обществе.

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