По подозрению во взятке арестован и.о. руководителя ДГД Павлодарской области

Ему вменяется статья "Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору".

И.о. руководителя ДГД Павлодарской области Куат Бельгибаев арестован на два месяца, передает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Также его подчиненному Мурату Жангазину санкционирован домашний арест. Оба подозреваются во взятке. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

- 24 февраля специализированным следственным судом Павлодара по ходатайству органов уголовного преследования, поддержанному органами прокуратуры, санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении исполняющего обязанности руководителя департамента государственных доходов Павлодарской области Куата Бельгибаева. В отношении второго подозреваемого, руководителя отдела департамента Жангазина, также избрана мера пресечения – домашний арест сроком на два месяца, - сообщила пресс-секретарь облсуда Маржан Курмангалиева.

Подозреваемым вменяется статья 366, часть 3, пункты 1 и 2 УК РК – получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору.

Предыдущий руководитель ДГД Павлодарской области Ернур Байгурманов тоже был арестован по подозрению в получении взятки. По версии следствия, его подозревают во взятке в размере 100 тысяч долларов США. Известно, что вместе с ним были задержаны двое его коллег.

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