В Таразе сменился прокурор

Е. Амирхан в органах прокуратуры работает с 2002 года.

Приказом Генерального прокурора РК от 19 февраля 2019 года старший советник юстиции Амирхан Елдос назначен прокурором города Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Е. Амирхан родился 8 апреля 1976 года. В органах прокуратуры работает с 2002 года.

Ранее занимал должности заместителя, начальника управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры Жамбылской области, старшего прокурора отдела по рассмотрению ходатайств участников процесса и представлений прокуроров Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генпрокурора группы по надзору за применением законов о рассмотрении обращений и приему граждан.

С июля 2017 года проходил службу в должности старшего помощника Генерального прокурора Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры.

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