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В Таразе сменился прокурор

Е. Амирхан в органах прокуратуры работает с 2002 года.

Фото : Zakon.kz25 февраля 2019, 12:00

Приказом Генерального прокурора РК от 19 февраля 2019 года старший советник юстиции Амирхан Елдос назначен прокурором города Тараза, сообщает Zakon.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Е. Амирхан родился 8 апреля 1976 года. В органах прокуратуры работает с 2002 года.

Ранее занимал должности заместителя, начальника управления по представительству интересов государства в судах прокуратуры Жамбылской области, старшего прокурора отдела по рассмотрению ходатайств участников процесса и представлений прокуроров Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, старшего помощника Генпрокурора группы по надзору за применением законов о рассмотрении обращений и приему граждан.

С июля 2017 года проходил службу в должности старшего помощника Генерального прокурора Центра правоохранительных услуг Генеральной прокуратуры.


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