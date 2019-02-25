Памела Андерсон попросила Путина о помощи

Я понимаю, что окончательное решение о выпуске косаток и белух еще не принято, и я с уважением прошу вас поручить освободить их - Андерсон.

Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон обратилась к властям России с просьбой помочь в освобождении косаток и белух, которых содержат в "китовой тюрьме" в бухе Средняя во Владивостоке, передает РИА Новости со ссылкой на сайт фонда актрисы. Ранее она просила Россию запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай.

Ранее Владимир Путин поручил генпрокуратуре продолжить проверки соблюдения законодательства по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в приморской бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой". Также он поручил правительству изучить вопрос установления требований к содержанию добытых морских млекопитающих. Соответствующий перечень поручений был опубликован на сайте Кремля. Пресс-секретарь президента Песков заявил журналистам, что Кремле считают, что с ситуацией в "китовой тюрьме" близ Находки следует для начала разобраться де-юре, но без промедлений, поскольку ситуация уже и так изрядно затянулась и находящиеся там животные страдают.

"Я понимаю, что окончательное решение о выпуске косаток и белух еще не принято, и я с уважением прошу вас поручить освободить их. Мы надеемся, что ваше правительство будет работать вместе с российскими экологами и международными специалистами для разработки профессионального плана по возвращению этих косаток и белух в дикую природу", - говорится в письме.

Андерсон поблагодарила власти РФ за запрет продажи этих животных за рубеж. Она отметила, что новости о млекопитающих из "китовой тюрьмы" вызывают беспокойство международного сообщества.

"Выпуская этих животных обратно в дикую природу, Россия может продемонстрировать свое лидерство, что будет приветствоваться во всем мире", - отмечается в письме.

В Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", где страдали от холода, снега и льда.

Владивостокская природоохранная прокуратура сообщала, что найдены нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Суд наложил обеспечительные меры, чтобы животных не вывезли из бухты. Позже арест с животных сняли. Недавно стало известно, что три белухи и одна косатка пропали.

Косатка (лат. Orcinus orca) — морское млекопитающее, отряда китообразных, подотряда зубатых китов (Odontoceti), семейства дельфиновых. Единственный современный представитель рода косаток. Ископаемые останки Orcinus citoniensis, второго вида рода Orcinus, были обнаружены в Италии (Тоскана) в плиоценовых отложениях.

Точные данные об общей численности отсутствуют. Минимальная общая численность оценивается в 50 тыс. косаток. Местные популяции предположительно оцениваются в 25 тыс. в Антарктике, 8,5 тыс. — в тропических широтах Тихого океана, 2,5 тыс. — на северо-востоке Тихого океана, от 500 до 1,5 тыс. — у берегов Норвегии и до 2 тыс. — у берегов Японии.

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