Назарбаев принимает участие в заседании Мажилиса Парламента РК

Ожидается, что в ходе заседания Президент внесет на рассмотрение депутатов кандидатуру премьер-министра.

В Астане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает Zakon.kz.

- Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, - сказано в сообщении Акорды в twitter.

Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 25 февраля 2019 г.

Ожидается, что в ходе заседания Президент внесет на рассмотрение депутатов кандидатуру премьер-министра.

- Правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность, - сказал глава государства.

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