Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Назарбаев принимает участие в заседании Мажилиса Парламента РК

Ожидается, что в ходе заседания Президент внесет на рассмотрение депутатов кандидатуру премьер-министра.

Фото : КТК25 февраля 2019, 12:30

В Астане проходит пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает Zakon.kz.

- Глава государства принимает участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента, - сказано в сообщении Акорды в twitter.

Ожидается, что в ходе заседания Президент внесет на рассмотрение депутатов кандидатуру премьер-министра.

- Правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность, - сказал глава государства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты