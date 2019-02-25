Мнение политолога: Что значит назначение Аскара Мамина премьер-министром

К портрету одиннадцатого премьера

​​Нарушение традиционного алгоритма смены Кабинета министров неизбежно повлечет за собой и изменения в работе исполнительной, а впоследствии и всех ветвей власти как по форме, так и по содержанию. Такое мнение высказал политолог Талгат Калиев, передает Zakon.kz.

- Это не вопрос прогнозных ожиданий, а закономерностей, обусловленных принципами функционирования систем, когда изменение привычного хода ключевых процессов неизбежно влекут за собой качественные и количественные трансформации. Говоря проще, в системе запущен процесс перезагрузки, - считает политолог.

В этом контексте новому премьер-министру Аскару Мамину, по мнению Калиева, предстоит одновременно как принять на себя роль антикризисного менеджера, так и изменить парадигму работы Правительства с формально-отчетной на результативную. Причем результаты должны измеряться не столько в количественных, сколько в качественных характеристиках. Которыми являются уровень социального самочувствия, благосостояние населения и жизненный комфорт простого человека.

- В чем это измеряется? В хороших дорогах? В развитой социальной инфраструктуре? В стабильной работе и хорошем доходе? Или в чувстве социального позитивизма? Очевидно, что во всем одновременно, включая еще множество субъективных факторов. Измеряемых не столько статистическими, сколько социологическими данными. То есть, Аскару Мамину придется, наряду с традиционными методами, принимать на вооружение глубоко научные, усиливая аналитическую и прогнозную составляющую работы Кабинета министров, - отметил политолог.

Антикризисная ролевая модель Аскара Мамина достаточно прогнозируема, уверен Калиев.

- Характеризующийся как волевой и решительный он определенно в состоянии придать импульс Кабинету министров на всех уровнях, резко повышая его работоспособность. Причем, вполне возможно, что этот процесс будет сопровождаться серьезным аудитом эффективности министерств, до каждого работника структурного подразделения. Очевидно, это может встретить сопротивление чиновничьего аппарата, однако, трудно устоять перед напором профессионального хоккеиста. Аскару Мамину придется играть роль центрального нападающего не только на хоккейном корте. На это, определенно, имеется не только обширный мандат доверия Президента, но и по сути, прямое его поручение, оформленное в критике подходов предыдущего состава. По-старому точно работать нельзя. А новые подходы предстоит вырабатывать на ходу, - отметил политолог.

В должности первого вице-премьера Аскара Мамина можно было часто наблюдать в числе сопровождающих Нурсултана Назарбаева в рабочих и зарубежных поездках. А на совещаниях, как упоминалось ранее, глава государства обращался к нему напрямую. Отсюда Талгат Калиев делает вывод, что новый премьер пользуется доверием и сумел зарекомендовать себя перед руководителем государства.

- Вероятнее всего, главной причиной этого является равноудаленность Аскара Мамина от разного рода влиятельных групп и отсутствие склонности к участию в политических интригах. И, если считать публичную отставку прежнего Кабмина сигналом к повышению прозрачности политического процесса, то эти качества нового главы правительства становятся крайне своевременными, - отметил политолог. .

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