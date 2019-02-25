Добровольно вступившая в ИГИЛ казахстанка хочет вернуться на Родину

Будучи в рядах джихадистов она родила пять детей.

Казахстанка, пять лет назад присоединившаяся к террористической организации ИГИЛ*, рассказала историю своей жизни и заявила о том, что хочет вернуться в Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт hawarnews.com.

Тысячи семей иностранных боевиков ИГИЛ смогли добраться до лагеря Аль-Холь после того, как Силы Демократической Сирии (QSD) открыли гуманитарные коридоры. Многие раскаиваются, что присоединились к ИГИЛ, в то время как другие по-прежнему привержены идеям, заложенным в их умах джихадистами террористической организации ИГИЛ.

Среди семей боевиков ИГИЛ, живущих в лагере аль-Холь, есть казахская семья, которая пять лет назад присоединилась к данной террористической организации. В интервью информационному агентству ANHA джихадистка Джанара рассказала свою историю, как она прибыла в Сирию и присоединилась к ИГИЛ.

26-летняя Джаннара, мать пятерых детей, на ломаном арабском рассказала:

- Я узнала об ИГИЛ в интернете, поэтому я решила присоединиться к ним и отправиться в Турцию. Через турецкую границу я прибыла в Алеппо, а затем в Ракку, где согласно халифату ИГИЛ я вышла замуж за казахского боевика, у нас родилось трое детей. Мой муж был убит в ходе сражений с Силами Демократической Сирии (QSD).

Затем Джанара переехала в Аш-Шадади и вышла замуж за другого джихадиста, от него родила близнецов. После освобождения Аш-Шадади Джанара переехала в иракский город Тель-Афар и оттуда отправилась в Аль-Багуз, последний оплот джихадистов ИГИЛ в Сирии.

Джанара сказала, что она пыталась бежать через контрабандистов в рядах боевиков, но не смогла:

- Наемники эксплуатировали нас для торговли, продажи и использования нас для так называемого брачного джихада.

Джанара отметила, что в последние дни боевики ИГИЛ усиливали осаду иностранных боевиков, потому что они хотели продать их другим странам или убить их.

- Я хочу вернуться в Казахстан, - сказала Джанара в конце своего интервью.

Лагерь аль-Холь, расположенный к юго-востоку от Хасаки, был открыт Демократическим самоуправлением в 2016 году, после начала кампании по освобождению Мосула, для того, чтобы принять иракских беженцев, спасающихся от гнета джихадистов ИГИЛ. В настоящее время в лагере аль-Хол находится 43 тысячи перемещенных лиц и беженцев, в том числе тысячи семей боевиков ИГИЛ.

* - террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

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