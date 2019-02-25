Аскар Мамин возглавляет Федерацию хоккея Казахстана и знает все процессы в правительстве изнутри.

Что известно о новом премьер-министре Казахстана и какие качества ему пригодятся в работе, выяснял Zakon.kz.

В Астане в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение кандидатуру Аскара Мамина на пост премьер-министра. Депутаты поддержали Президента.

- Депутаты Мажилиса Парламента одобрили кандидатуру А. Мамина на пост нового главы правительства. Глава государства подписал указ о назначении А. Мамина премьер-министром РК, - сообщили в Акорде.

–Этого кандидата все знали и поэтому с удовольствием утвердили его на новой должности. Этот кандидат работает с Президентом очень давно, Мажилис его очень хорошо знает. Я думаю, что господин Мамин с этой должностью справится. От него будет зависеть очень много, - прокомментировал депутат Мажилиса Парламента Александр Суслов.

И, действительно, его хорошо знают в Казахстане. Долгое время Аскар Мамин работает на разных должностях в правительстве. В начале 2000-х Аскар Мамин получил должность вице-министра транспорта и коммуникаций Казахстана, позже возглавил министерство. Работал акимом Астаны в 2006-2008 годах. С апреля 2008 года в течение следующих 6 лет возглавлял "Қазақстан Темір Жолы". Параллельно его избрали президентом Федерации хоккея Казахстана. А с сентября 2016 года стал первым заместителем премьер-министра страны.

В этом качестве он активно ездил по регионам, поднимая важные вопросы. За последнее время можно вспомнить, что он лично приезжал в Алматинскую область на запуск строительства БАКАД, участвовал в последней встрече акима Астаны с населением.

Недавно он возмутился поступками региональных администраций, которые предпочитают обновлять автобусные парки импортным транспортом, а не отечественным, отметил важность развития цифровых технологий в промышленной и подакцизной продукции, агро-промышленном комплексе, фармацевтике и создании новых возможностей для роста торговли в контексте дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

Экономист Олжас Худайбергенов считает, что увлечение хоккеем характеризует нового премьера как сильную личность, так как в данном спорте "нет места пиару, есть лишь сила характеров". Эксперт заявил, что фирменный стиль политика - "минимум пиара, максимум конкретного результата - может дать хорошие результаты в управлении новым камбином".

А политолог Талгат Калиев характеризует его как волевого и решительного, способного придать импульс кабинету министров на всех уровнях, резко повышая его работоспособность. Калиев ожидает от него серьезный аудит эффективности министерств, до каждого работника структурного подразделения.

–Очевидно, это может встретить сопротивление чиновничьего аппарата, однако, трудно устоять перед напором профессионального хоккеиста. Аскару Мамину придется играть роль центрального нападающего не только на хоккейном корте. На это, определенно, имеется не только обширный мандат доверия Президента, но и по сути, прямое его поручение, оформленное в критике подходов предыдущего состава. По-старому точно работать нельзя. А новые подходы предстоит вырабатывать на ходу, - отметил политолог.

Также известно, что Аскару Мамину не страшны столичные морозы. Он родился в Целинограде, а значит, отлично знает столицу и все ее особенности, что вместе с богатым опытом в правительстве и характером хоккеиста должно помочь ему справиться со всеми задачами, которые перед ним поставит Президент Казахстана.

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