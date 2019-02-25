Депутат: Состав кабинета министров может быть рассмотрен сегодня
По-моему, девять министров - сказал Суслов.
Фото : Оксана Скибан25 февраля 2019, 13:44
Депутат Мажилиса Парламента Александр Суслов, комментируя журналистам назначение Аскара Мамина на пост премьер-министра, сообщил, что Комитеты сегодня будут рассматривать своих министров, передает корреспондент Zakon.kz.
- В принципе, Мажилис Парламента очень хорошо его знает. Я думаю, что господин Мамин с этой должностью справится. В принципе, от него будет зависеть очень многое, потому что направление, которое поставил Президент, направлены на социальную политику, то есть для того, чтобы наш народ жил лучше, - сказал Суслов.
Он сообщил, что за Мамина проголосовали единогласно: 106 из 106.
Отвечая на вопрос о том, когда будут назначать министров, депутат сообщил следующее:
- Сегодня Комитеты будут рассматривать своих министров. По-моему, девять министров. Пока я не могу комментировать.
Депутаты сегодня, 25 февраля, проголосовали за кандидатуру Аскара Мамина на должность премьер-министра.
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