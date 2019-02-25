Новый глава Нацбанка РК рассказал, как будет работать

О новом формате поведал глава финрегулятора.

На пленарном заседании сената парламента РК депутаты поддержали представленную Президентом страны кандидатуру на пост главы Нацбанка в лице Ерболата Досаева. Со своей стороны он рассказал, с чего начнет работу на новом месте, передает корреспондент Zakon.kz.

- Глава государства в своем заявлении отметил отсутствие должного взаимодействия между правительством и Нацбанком. В результате чего так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. В этой связи вопрос, как вы будете строить отношения с правительством для оперативного решения стоящих на повестке дня вопросов? - спросил сенатор Даурен Адильбеков.

По словам Досаева, одним из первостепенных вопросов является "активное участие и содействие экономическому росту".

- Для меня как и члена правительства ранее и члена правления Национального банка одним из вопросов главнейших, который стоит сегодня, я думаю, перед Нацбанком - это вопрос активного участия и содействия экономическому росту. Ранее принятые меры позволили стабилизировать финансовую систему, теперь встал вопрос относительно того, чтобы финсектор вернул себе роль главного финансового донора экономики. Поэтому работа с правительством будет проходить очень тесно. Мы надеемся, что в рамках совета экономической политики и дальнейшего представления в правление Нацбанка членов правительства мы сможем найти необходимые подходы и решения, которые будут выгодны, как и при реализации денежно-кредитной политики Нацбанка, также мы говорим о стабильном экономическом росте, который обеспечивать должно правительство и местные исполнительные органы, - пояснил он.

Новоназначенный председатель финрегулятора добавил, что "формат работы будет гораздо ближе".

- Вопросы - мы договорились, что на ежемесячной основе будем встречаться и обсуждать все необходимые проблемы. А правление Нацбанка действительно станет коллегиальным органом, на котором будут приниматься решения, которые выгодны государству. А вопросы Нацбанка и правительства... мы являемся партнерами по реализации поручений главы государства, - заключил Досаев.

Оксана Скибан, Астана.

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