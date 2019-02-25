Профессор Степанов ставит под сомнение достоверность штормовых предупреждений Казгидромета

Если бы прогнозы на февраль оправдались, то погибли бы люди, ущерб был бы миллиардным - Борис Степанов.

В уходящем месяце 17 дней (на 24 февраля) подпали под штормовые предупреждения Казгидромета. Профессор, мэтр гидрологической службы Казахстана Борис Степанов ставит под сомнение их оправдываемость, иначе, полагает он, погибли бы люди, ущерб исчислялся бы миллиардами. По его мнению, в Казгидромете сложилась порочная практика пренебрежения формой и содержанием прогнозов и штормовых предупреждений, что создает идеальные условия для мошенничества при их составлении и оценке, сообщает Zakon.kz.

О проблемах в гидрометеорологической службе страны ее старейший сотрудник, доктор географических наук Борис Степанов уже говорил в эксклюзивных интервью для Zakon.kz.

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- Борис Сергеевич, согласно штормовым предупреждениям Казгидромета, городу Алматы почти весь февраль угрожают стихийные гидрометеорологические явления. Не могли бы вы разъяснить, что это за явления и как должны реагировать на них горожане?

- Сеть гидрометеорологических станций и постов Казгидромета проводит систематические наблюдения за состоянием окружающей среды и водных объектов. Специализированные подразделения Казгидромета анализируют результаты наблюдений и прогнозируют их изменение. Когда прогнозируемые гидрометеорологические характеристики превышают критические значения, Казгидромет выпускает штормовые предупреждения СГЯ (стихийное гидрометеорологическое явление), которые доводятся до сведения органов государственного управления, Министерства обороны, МЧС, КНБ и так далее, а также СМИ.

Стихийное гидрометеорологическое явление − это гидрометеорологическое явление или комплексы гидрометеорологических величин, которые по своему значению, интенсивности, продолжительности или времени возникновения могут нанести значительный ущерб отдельным отраслям хозяйства и представляют угрозу безопасности людей.

При получении штормового предупреждения органы государственного управления должны осуществлять мероприятия по предотвращению угрозы жизни и здоровью людей, а также уменьшению возможного материального ущерба.

Выполнение в полном объеме таких мероприятий требует больших средств и может наносить серьезный моральный ущерб. Так, полномасштабные мероприятия по штормовому предупреждению «Сель» на одной из рек, протекающих по Алматы, обошлись бы в несколько сот миллионов тенге. А как бы это отразилось на здоровье больных при их эвакуации, что пережили бы родители, узнав об эвакуации детей из детских садов и школ? Подсчитано, что один ложный прогноз допустим лишь один раз за два года.

- Как называется стихийное явление, которое угрожало Алматы в этом месяце - феврале 2019 года?

- На этот вопрос не смогла бы ответить и Всемирная метеорологическая организация. Судите сами, текст штормовых предупреждений Казгидромета, под которые подпадали 17 дней февраля (на 24 февраля) звучит так: «в связи с повышением температурного фона … на территории г. Алматы … возможны таяние снега и формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней воды».

Во-первых, при составлении прогнозов и штормовых предупреждений СГЯ согласно «Наставлению по службе прогнозов…» запрещено использовать слово «возможно», так как оно эквивалентно «то ли будет, то ли нет», за это деньги не платят. Штормовые предупреждения выпускаются на основе прогнозов.

Во-вторых, согласно «Наставлению…», прогноз опасного явления должен нести прогностическую информацию:

− об объекте (паводок, сель, ледоход, шугоход, затор, зажор и т.д), представляющем опасность;

− характеристики опасного явления, степень опасности;

− участок реки, на который распространяется опасность;

− временной интервал, в течение которого прогнозируется опасное явление.

Теперь давайте посмотрим, что же на самом деле содержится в штормовых предупреждениях Казгидромета?

- Возможно (то ли будет, то ли нет);

- об объекте сообщается: таяние снега, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней.

Мой комментарий: снег испаряется всегда, тает при положительной температуре. В высоких горах зарегистрировано отсутствие таяния льда при температуре +15 оС, сильное испарение льда приводило к тому, что температура льда имела отрицательную температуру, исключавшую таяние. Такой же эффект может наблюдаться при наличии ветра, усиливающего испарение.

Названия рек или координаты временных водотоков, концентрация талых вод, которая в принципе могла привести к «формированию талого стока», представляющего опасность, отсутствуют. Следовательно, «прогнозисты» имели в виду талый сток по площадям Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, а в период с 17 по 20 февраля даже Акмолинской, Павладарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и городов Астаны и Алматы.

Но этот сток (на примере Алматы) выходя из дворов должен был концентрироваться на асфальте дорог и тротуаров, в арыках, однако ничего подобного в Алматы не наблюдалось с 1 по 24 февраля. Расход воды в реке Есентай, в которой собирается дождевой сток с почти половины площади Алматы, был в десятки раз меньше бытового расхода в летний период времени.

«Подъем уровней». Каких уровней? Рек, озер, водохранилищ? Ответы на эти вопросы в штормовых предупреждениях, составляемых Департаментом гидрологии Казгидромета, отсутствуют. Характеристики опасного явления, степень его опасности, а также временной интервал, в течение которого прогнозируется опасное явление, также отсутствуют.

Все это свидетельствует о некомпетентности прогнозистов-гидрологов и отсутствии (в лучшем случае) должного внутреннего контроля за оправдываемостью гидрологических прогнозов.

«Ослабление ледовых явлений» не может приводить к катастрофическим последствиям.

- А как реагируют на это прогнозисты Алматы?

- Никак.

- Почему?

- Отдел наблюдений и прогнозов по горным рекам, базировавшийся в Алматы, был ликвидирован «…в целях исключения формальных бюрократических работ, обеспечения своевременного наблюдения и контроля непосредственно на горных реках и сокращения неэффективных административных и командировочных расходов».

Судя по всему, руководство Казгидромета было уверено, что применение новых математических моделей исследования с помощью радаров резко увеличат оправдываемость гидрологических прогнозов. Премьер-министру РК было доложено, что «… Казгидромет с 1 марта 2018 года будет давать прогнозы с вероятностью исполнения свыше 90%, это точно».

Так вот, если бы гидрологические прогнозы Казгидромета на февраль оправдались, то погибли бы люди, ущерб составлял бы многие миллиарды тенге.

Или это есть, но скрывается?! Или, быть может, в результате штормовых предупреждений героическими усилиями КЧС удалось предотвратить «таяние снега», и поэтому «формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъемы уровней» не произошло?!

Боюсь, что нобелевскими премиями на этом поприще не пахнет.

- Что необходимо сделать, чтобы улучшить качество гидрологических штормовых предупреждений?

- В Казгидромете сложилась порочная практика пренебрежения формой и содержанием прогнозов и штормовых предупреждений, установленных «Наставлением по службе прогнозов». Это создает идеальные условия для мошенничества при составлении и оценке, как прогнозов, так и штормовых предупреждений.

Необходимо, чтобы качество прогнозов и штормовых предупреждений определялось не Казгидрометом (производителем продукции), а КЧС МВД, государственными и частными организациями, жителями Казахстана (потребителями продукции). Это позволит исключить оценку работы Казгидромета по «средней температуре по больнице», объективно оценивать качество прогноза тех или иных природных катастрофических гидрометеорологических явлений. Как говорил академик Арнольд, «там, где разорвана обратная связь в системе управления, где ответственные решения принимаются лицами или организациями, не несущими материальной ответственности за их последствия («стрелочник виноват»), катастрофы становятся неизбежными, что и наблюдается, к сожалению».

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Торгын Нурсеитова

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