Смаилов стал первым вице-премьером – министром финансов Казахстана

Кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов.

25 февраля состоялось заседание Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, на котором была согласована кандидатура Алихана Смаилова для назначения на должность первого заместителя премьер-министра - министра финансов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба Мажилиса.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

По поручению премьер-министра Казахстана кандидатуру представил руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов.

Обращаясь к мажилисменам, Алдабергенов отметил, что Смаилов имеет большой опыт работы в финансовой сфере и обладает необходимыми управленческими компетенциями.

Члены Комитета Мажилиса задали ряд вопросов А.Смаилову и после обсуждения приняли соответствующее Заключение. В документе, в частности, отмечается "Комитет по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Смаилова Алихана Асхановича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан".

В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.

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